Lies are Unbekoming

Lies are Unbekoming

Home
Notes
Books (Digital)
Books (Paperback)
Book Summaries
Interviews
Questions for Your Doctor
Before You Consent
Package Inserts
Short Stories
Archive
Leaderboard
About

Interviews

This page collects every interview I’ve conducted with physicians, researchers, naturopaths, authors, whistleblowers, and independent investigators. The subjects range from terrain theory and vaccine injury to suppressed therapies, central banking, birth interventions, cancer treatment, and institutional capture. What connects every conversation is a guest willing to follow evidence wherever it leads — especially past the boundaries of acceptable opinion.

These are long-form exchanges, not soundbites. Each one is designed to let the guest lay out their case in full, with the detail and sourcing that mainstream coverage routinely omits. The list is sorted alphabetically by surname. The entire interview library is free and open to everyone. If you find value in this work, you can support it by becoming a paid subscriber.

Give a gift subscription

  1. Alexander, Suzannah

  2. Alva, Ruth

  3. Andrews, Jamie

  4. Arce, Dr. Marizelle

  5. Arsov, Lubomir

  6. Arumugham, Vinu

  7. Baaijen, Mees

  8. Baker, Jeff M.D.

  9. Bazin, Xavier

  10. Beaumont, Bearnairdine

  11. Berry, Dr. Edwin

  12. Bevege, Alison

  13. Bilek, Jennifer

  14. Bond, Joshua

  15. Bond, Veronika

  16. Boyd, Dr. Jordan Etters

  17. Brennan, Karen PhD

  18. Briggs, William M.

  19. Brooks, Toney PhD

  20. Bryant, Michael Allen

  21. Bystrianyk, Roman

  22. Carman, Elizabeth

  23. Catlin, Michelle Leduc

  24. Chappelle, Mike

  25. Chastka, Dr. Edward

  26. Christoff, Jason

  27. Clerc, Olivier

  28. Coimbra, Cicero

  29. Coleman, Dr. Lewis

  30. Coleman, Dr. Vernon

  31. Coles, Patrick

  32. Collits, Paul

  33. Cook, Larry

  34. Cook, Naomi

  35. Corbett, Kevin

  36. Cowan, Dr. Thomas

  37. Crouse, Dennis N. PhD — First, Second

  38. Crépeaux, Guillemette

  39. Cudenec, Paul

  40. Curious Outlier

  41. Dachel, Anne

  42. Davelaar, Dr. Petra

  43. Davidson, Ben

  44. Davis, Iain

  45. Davis, Vicky

  46. Depew, Jennifer R.D.

  47. Donoghue, Siobhan

  48. Downey, Chris

  49. Doyle, Marek

  50. Erdmann, Dr. Martin

  51. esc

  52. Evans, Jayne

  53. Exley, Dr. Christopher

  54. Fiamengo, Janice

  55. Fischbein, Dr. Stuart

  56. Fugar, Georgia

  57. Garner, Joy Lucette

  58. Geddes, Martin

  59. Geertsen, Lauren

  60. Genereux, Grant

  61. Girardot, Marc

  62. Gober, Mark

  63. Golden, Dr. Isaac

  64. Goldstein, Emmanuel

  65. Gonzalez, Salli

  66. Gottstein, Jim

  67. Green, Michael — First, Second

  68. Greenwood, Feargus O’Connor

  69. Griffith, Michael Gray

  70. La Guardia, Dr. Ralph

  71. Guenther, Bernhard

  72. Guppy, Michelle M.

  73. Hahn, Patrick D.

  74. Hamer, John — First, Second, Third

  75. Handley, J.B.

  76. Havas, Dr. Magda

  77. Hayes, Laura

  78. Heyer, Walt

  79. Hiari, Twilah

  80. Hickey, Joseph

  81. Historian, Zoomer

  82. Holland, Mary

  83. Holledauer, John

  84. Hoyt, Jeff

  85. Hudson, Nick

  86. Hughes, David A.

  87. Joy, Gander

  88. Kak, Subhash

  89. Kalcker, Dr. Andreas

  90. Kalokerinos, Dr. Archie (republished)

  91. Karmameleon, Leon (Telestai Network)

  92. Keegan, Cameron

  93. Kerstin, Anya

  94. King, Dr. Amanda

  95. Kirschner, Dr. Rick

  96. Klessig, Dr. Heidi

  97. klimer

  98. Koehli, Harrison

  99. Koenraadt, Johannes

  100. Kolenchuk, Tracy

  101. Kopf, Carol

  102. Kupsch, Melissa

  103. Lamarche, Jerad

  104. Latypova, Sasha

  105. Lavoy, Lourdes & Chris

  106. Lee, Rebecca

  107. Leendertse, Paul

  108. Lelièvre, Luc

  109. Lerman, Debbie

  110. Lester, Dawn

  111. Levy, Dr. Thomas

  112. Liu, Xuewu

  113. Maavak, Dr. Mathew

  114. Manookian, Leslie

  115. Margulis, Jennifer

  116. Marik, Dr. Paul

  117. Marohasy, Dr. Jennifer

  118. Marzinsky, Jerry

  119. Mason, Kate

  120. McKusick, Eileen

  121. McNeill, Janet

  122. Miller, Ian

  123. Miller, William

  124. Milligan, Robert

  125. Moller, Gary

  126. Moody, Jim

  127. Morić, Hrvoje

  128. Mother — An Update

  129. Moulden, Dr. Andrew (republished)

  130. Murray, Ruth

  131. Myers, Peter

  132. Natal, Daniel

  133. Newby, Kris

  134. Nordangård, Dr. Jacob — First, Second

  135. Northrup, Christiane MD

  136. O’Kanu, Franklin

  137. O’Neill, Michael

  138. Pain, Geoff PhD

  139. Parvini, Neema

  140. Pelton, Jennifer L.

  141. Perloff, James

  142. Petersen, Carol RPh — First, Second

  143. Petrov, Ati

  144. Plummer, Joe

  145. Popper, Dr. Pam

  146. Prokopov, Dr. Arkadi

  147. Rancourt, Dr. Denis

  148. Rees, Hedley

  149. Reynolds, Morgan

  150. Richmond, Maureen

  151. Rivera, Kerri

  152. Rooted Misfits, The (Ben & Karen)

  153. Rosenstiel, Mary Beth

  154. Rowan, Shannon

  155. Rowen, Dr. Robert

  156. Runa

  157. Scadden, Tracey

  158. Schierling, Dr. Russell

  159. Seneff, Stephanie PhD

  160. Shanley, Laura

  161. Shapoval, Roman S.

  162. Shifted Paradigms

  163. Shirazi, Dr. David

  164. Shoniwa, Rusere

  165. Sibrel, Bart

  166. Smith, Megan

  167. Spears, Chase

  168. Stillwagon, Dr. Kevin

  169. Stoller, Dr. Kenneth

  170. Stone, Mike — First, Second

  171. Sutherland, Mark Halliday

  172. Taylor, Leslie Dennis

  173. Tesstamona

  174. Thompson, Nick

  175. Thorburn, Doug

  176. Thorne, Sam

  177. Tice, Dr. Adam

  178. Ullman, Dana — First, Second

  179. VarianaVolk

  180. Vighi, Fabio

  181. Vollmer, Amandha Dawn

  182. Walkos, Josh

  183. Wallach, Michael

  184. Washington, Cal

  185. Weeks, Darren

  186. Weisdorf, Chris

  187. Whitehead, David

  188. Wilyman, Judy PhD

  189. Winey, Timothy

  190. Wojak, Dr.

  191. Wolfe, Terry — First, Second

  192. Wynne, Abby

  193. Wysong, Randy

  194. Yapp, Kristi

  195. Young, Kyle

© 2026 Unbekoming · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture